Cemre Vakfı 16 bin gönüllüsüyle iklim farkındalığını şehirlere taşıyacak - Son Dakika
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Cemre Vakfı 16 bin gönüllüsüyle iklim farkındalığını şehirlere taşıyacak

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Cemre Vakfı 16 bin gönüllüsüyle iklim farkındalığını şehirlere taşıyacak
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COP31 kapsamında AK Parti Kadın Kollarınca düzenlenen panelde iklim politikalarında gençlerin rolü tartışıldı. Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, vakfın 16 bin gönüllüsünün şehir ve mahallelerde iklim farkındalığı çalışmalarına katılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Geleceğin Değil, Bugünün Karar Ortağı: İklim Politikalarında Gençlerin Sesi" panelinde, iklim politikalarının oluşturulmasında gençlerin rolü ve iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin aktif katılımının önemi ele alındı.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, panelde yaptığı konuşmada, gençlerin iklim hareketinin en önemli aktörleri olduğunu belirtti.

COP31 öncesinde gençlere konferansı anlattıklarını ifade eden Gökgöz, COP31'in ardından alınan kararları da toplumun farklı kesimlerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gökgöz, gençlerin iklim hareketinin öznesi olması gerektiğini vurgulayarak, "İklim hareketini sahada en çok uygulayan ve anlatmasını istediğimiz kitle onlar olacak." dedi.

Vakfın çok geniş bir gönüllü ağı bulunduğunu belirten Gökgöz, "Şu an 16 bin gönüllümüz var. Her birinin kendi şehrinde, kendi sokağında bu olayların farkındalığını yaşatarak vakit geçirmesini sağlayacağız, hem öğretecek hem yaşatarak geçirmesini sağlayacağız. Biz bunun için kurulduk." dedi.

Gökgöz, COP31'in ardından gönüllülerin bulundukları şehir ve mahallelerde iklim değişikliğine ilişkin farkındalık çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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