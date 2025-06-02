Cenaze Yolu Faciası: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.