Cenazede Tartışma: Özgür Özel'den Tepki

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(AYDIN) - Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın Didim'deki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a törende sadece kendisinin konuşmasına tepki gösterdi. Özel, "Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey yaratıyorsunuz ya. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Takdir sizin ama hem 'tarafsızım' deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze tören, Aydın'ın Didim ilçesinde yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a törende sadece kendisinin konuşmasına tepki gösterdi. Özel, Kurtulmuş'a "Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey yaratıyorsunuz ya. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Takdir sizin ama hem 'tarafsızım' deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızdan çıkacak iki çift lafın önemli anlamı olur. Din görevlilerini bu işlere alet etmek, olmadı" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un "Siz de konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz" sözleri üzerine Özel, "Onu ben takdir ederim" yanıtını verdi.

Özel, törende, yaşananların sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim'e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı'nın konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı'nı aradım. 'Ankara'dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur' dedi. Ben de kendisine 'Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır. Bu nedenle ana muhalefet partisi Genel Başkanı olarak benim varsa diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da birer ikişer cümle kurması hem Ayşenur'un davasına hem Filistin davasına katkı sağlar. İsterseniz bunu siz teklif edin' dedim. Ancak din görevlisinin mikrofonu uzatmasını sağlayarak fiili durum yarattılar, bu konuyu oldubittiye getirdiler. Cenaze uğurlanana kadar hiçbir şey söylemedim. Cenazeyi yolcu ettikten sonra münasip bir dille kendisine bu konudaki tepkimi dile getirdim."