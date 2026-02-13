Cenevre'de Üçlü Görüşmeler - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Cenevre'de Üçlü Görüşmeler

13.02.2026 14:39
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki kriz müzakerelerinin üçüncü turu 17-18 Şubat'ta Cenevre'de olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun haftaya düzenleneceğini duyuran Peskov, "Rusya, ABD ve Ukrayna arasında müzakerelerin yeni turu, 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yine üçlü formatta gerçekleşecek." dedi.

Peskov, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini kaydetti.

"ABD'ye işbirliği teklif ediyoruz"

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in, Moskova'nın ABD'ye ekonomi işbirliği teklifini içeren yeni bir plan teklif ettiği yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Elbette işbirliği teklif ediyoruz. Elbette her iki ülkenin işletmeleri buna ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dolardan vazgeçmediklerini aktaran Peskov, doların cazip olması durumunda diğer para birimleriyle tekrar kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Peskov, Rusya ve ABD'nin oluşturduğu ekonomik grupların çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarda, ticaret ve ekonomi alanında potansiyel işbirliği konuları ele alınıyor. Bu konular gündemde ve istişare ediliyor. İstişarelerin sürdürüleceğini umuyoruz. Durum şöyle; Ukrayna krizi çözülene kadar nihai sonuçları konuşmak imkansız. Şimdilik bu, istişarelerle sınırlı. Krizin çözüm sürecinde ilerleme kaydedersek, bu uygulama düzleme geçecek."

"Barış Kurulu'na ilişkin pozisyonumuzla ilgili henüz karar vermedik"

Rusya'nın Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, "Barış Kurulu'na ilişkin pozisyonumuzla ilgili henüz karar vermedik. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte bu konuyu çözmeye çalışıyor." diye konuştu.

Sözcü Peskov, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kurulu'na gönderme teklifinde bulunduklarını anımsattı.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Müzakerelerde, Rus heyetine, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.

Putin'in Müşaviri Medinskiy ise 2025'te İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerdeki heyetin başında olmuştu.

Kaynak: AA

