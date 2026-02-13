Cenevre'de Üçlü Müzakere Turu - Son Dakika
Cenevre'de Üçlü Müzakere Turu

13.02.2026 15:08
Rusya, ABD ve Ukrayna, 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yeni bir müzakere turu gerçekleştirecek.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik yeni bir müzakere turunun 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılacağını açıkladı. Rus heyetine bu kez Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin bir sonraki müzakere turu, 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna üçlü formatında yapılacak... Bu kez Rus heyetine Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy başkanlık edecek" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 4-5 Şubat'ta gerçekleştirilen ikinci tur üçlü görüşmelerin ardından ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova ile Kiev'in 314 savaş esirinin takası konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Witkoff, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin gelecek haftalarda çatışmanın çözümüne ilişkin istişareleri sürdürmeyi planladığını belirtmişti.

Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla yapılan ilk üçlü güvenlik istişareleri ise 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi'de düzenlenmişti. Rus müzakere heyetine o görüşmelerde Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Igor Kostyukov başkanlık etmişti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
