Cenevre'de Ukrayna-Rusya Müzakereleri Tamamlandı

18.02.2026 14:53
Medinskiy, Cenevre'deki müzakerelerin zorlu ama yapıcı geçtiğini açıkladı.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Cenevre'de Ukrayna-Rusya çatışmasının çözümüne ilişkin, ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin üçüncü turunun tamamlandığını, görüşmelerin "zorlu ancak yapıcı bir atmosferde geçtiğini" bildirdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. Cenevre'deki Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Medinskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin iki gün süren müzakerelerin üçünü turunun tamamlandığını bildirdi.

Medinskiy, "Dün çeşitli formatlarda çok uzun görüşmeler yaptık. Bugün ise iki saat süren temaslarımız oldu. Zorlu geçti ancak yapıcıydı. Bir sonraki toplantı kısa süre içinde yapılacak. Söylemek istediğimiz bu kadar" dedi.

Kaynak: ANKA

