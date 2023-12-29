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Çengel-5 Operasyonlarıyla 35 Milyon Liralık Vergi Kaybı Önlenildi - Son Dakika
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Çengel-5 Operasyonlarıyla 35 Milyon Liralık Vergi Kaybı Önlenildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-5' operasyonlarıyla kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenerek 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini açıkladı. Operasyonlarda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 15 bin litre etil alkol ile 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Çengel-5 Operasyonlarıyla 35 Milyon Liralık Vergi Kaybı Önlenildi
29.12.2023 - 09:23,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarıyla 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde Çengel-5 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda büyük miktarda vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 35 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Operasyonlarda, 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1300 boş şişe ve 7 bin 700 bandrole, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu, 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi."

Kaynak: AA
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