Cengiz Çiçek'ten İşsizlik Fonu Teklifi - Son Dakika
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Cengiz Çiçek'ten İşsizlik Fonu Teklifi

Cengiz Çiçek\'ten İşsizlik Fonu Teklifi
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Cengiz Çiçek, İşsizlik Sigortası Fonunun öz amacına döndürülmesi için kanun teklifi verdi.

(TBMM) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işveren teşvikleri ile sermayeye yönelik finansman politikalarının kaynağı olarak kullanılmasına son verilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, İşsizlik Sigortası Fonunun "işçi ve işverenlerden alınan primler ile devlet katkısından oluşan, emekçilerin işsizliğin yol açtığı gelir kaybına karşı korunması amacıyla kurulmuş kamusal bir sosyal güvenlik fonu" olduğunu belirtti.

"İşveren payının ve devlet katkısının ekonomik kaynağının da emekçilerin ürettiği değer olduğu, Fonun güvence altına almak üzere kurulduğu temel sosyal riskin ise işsizlik olduğu gözetildiğinde, Fonun asli hak sahipleri emekçilerdir" diyen Çiçek, "Bu nedenle Fonun varlık nedeni; işsiz kalan yurttaşa gelir güvencesi sağlamak, işsizliğin yol açtığı sosyal yıkımı hafifletmek ve emekçiyi güvencesizliğe karşı korumaktır" ifadelerini kullandı.

Çiçek, "İşsizlik Sigortası Fonu, AKP iktidarları döneminde yapılan düzenlemelerle kuruluş amacından sistematik biçimde uzaklaştırılmış; işçinin geleceği ve işsizlerin güvencesi için biriktirilen kaynak, işveren teşviklerinin ve sermayeye yönelik finansman politikalarının temel araçlarından birine dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm, kamusal kaynakların emekten yana değil sermayeden yana kullanılmasını esas alan siyasal ve ekonomik tercihin sonucudur" dedi.

Çiçek, "Bu Kanun Teklifi, emekçilerin alın teriyle oluşturulan kamusal bir kaynağı yeniden kuruluş amacına döndürmeyi ve yalnızca emekçiler için kullanılmasını güvence altına almayı amaçlamaktadır" dedi. "İşsizlik Sigortası Fonu, işverenlerin teşvik ve finansman kaynağı değil, işsiz kalan yurttaşın güvencesidir" diyen Çiçek, "Sosyal devletin gereği de emeğin hakkı da bunu zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cengiz Çiçek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz Çiçek'ten İşsizlik Fonu Teklifi - Son Dakika

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