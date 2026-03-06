Cengiz Koçak'tan Ekstrem Atlayış - Son Dakika
06.03.2026 11:10
Cengiz Koçak, Erzincan Ergan Dağı'nda 500 metreden base jump atlayışı yaptı, heyecan dolu anlar yaşattı.

BASE JUMP (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde uçtu. 500 metreden kendini boşluğa bırakan Koçak, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Doğa sporlarının önemli merkezlerinden Erzincan'da, kayak sporunun yanı sıra farklı ekstrem sporlar da yapılıyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yanı sıra ekstrem sporcuların da ilgisini çekiyor.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde wingsuit atlayışları yapan Cengiz Koçak, yamaç paraşütü sporcusu Emre Aktepe ile Ergan Dağı'nda base jump atlayışı gerçekleştirdi. Telesiyej sistemiyle merkezin zirve noktasına çıkan sporcular, buradan yamaç paraşütüyle havalandı. Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak base jump atlayışı yaptı. Aksiyon kameralarıyla kaydedilen atlayışlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ergan Dağı'na ilk kez 2020 yılında geldiğini belirten Koçak, o dönemde bölgede wingsuit atlayışları yaptığını söyledi. Aradan geçen yılların ardından bölgenin büyük değişim gösterdiğini ifade eden Koçak, "Burası ekstrem sporlar için inanılmaz bir potansiyele sahip. Kayak yaparken uçabilir, uçarken atlayış yapabilirsiniz. Kaya tırmanışı, via ferrata ve yüksek irtifa antrenmanları için de çok uygun bir coğrafya" dedi. Türkiye'de yamaç paraşütü için dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Ölüdeniz"i örnek gösteren Koçak, Ergan Dağı'nın da ekstrem sporlar açısından benzer bir etki oluşturabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.Koçak, Ergan Dağı'nın gelecekte dünya çapında ekstrem spor merkezlerinden biri haline gelebileceğine inandığını belirterek, uçuş sırasında kendilerine destek veren sporculara da teşekkür etti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
