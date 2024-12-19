Cengiz Üstün\'ün \'Karikatuval\' Sergisi Kadıköy\'de Açılıyor

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(İSTANBUL) - Karikatür sanatının usta isimlerinden Cengiz Üstün'ün "Karikatuval" adını verdiği sergi, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Karikatürist Cengiz Üstün'ün "Karikatuval" sergisi, 21 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılıyor. Sergide Cengiz Üstün'ün son üç yılda ürettiği resimler ve daha çok erken dönem karikatür, çizgi roman örneklerinden oluşan ve 90'ların başından itibaren "Dıgıl" dergisinde yayımlanmış bir çizgi hikayenin orijinal çizimleri yer alıyor.

Sergide Üstün'ün Schoeller kağıdı üzerine tarama ucu ve çini mürekkebi kullanarak oluşturduğu eserlerin yanı sıra 1996'da yayınlanan "L-Manyak" ve 2000'de çıkan "Lombak" dergilerinde yarattığı karakterlerden de bölümler yer alacak. Sergide, "Anti Klişe Tim" adlı çalışmasından parçalar ve "Tribal Enfeksiyon" karikatür köşesinden örnekler de ziyaretçileri bekliyor olacak.

Üstün, son on yıldır karikatür ve çizgi romanın yanı sıra tuval, boya ve fırçalarla da çalışmalarını sürdürüyor. Sergi, sanatseverlere karikatür ve resim sanatının farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Cengiz Üstün'ün "Karikatuval" adlı sergisi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 21 Aralık'tan 26 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.