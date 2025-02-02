Cenin'de İsrail Hava Saldırısı: 4 Filistinli Öldü

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RAMALLAH, 2 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava aracının Cenin'in güneyindeki Kubatiye kasabasında bir aracı hedef aldığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda iki Filistinli gencin öldüğünü doğruladı.

Filistin Kızılay Derneği, ekiplerinin bölgedeki bombardımanın ardından Cenin'in doğu mahallesinden iki kişinin cenazesi ile bir yaralıyı hastaneye kaldırdığını açıkladı.

Filistinli güvenlik kaynakları İsrail'in eş zamanlı hava saldırılarında bir motosikletin de isabet aldığını ve iki gencin hayatını kaybettiğini belirtti.