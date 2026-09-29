Cenin Kabatiye'de İsrail askerleri Filistinli genci karnından ve uyluğundan vurdu - Son Dakika
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Cenin Kabatiye'de İsrail askerleri Filistinli genci karnından ve uyluğundan vurdu

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WAFA'ya göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin'e bağlı Kabatiye beldesine baskın düzenledi. Baskında karnından ve uyluğundan vurulan Filistinli genç alıkonuldu; sağlık ekiplerinin tahliyesine ilk dakikalarda izin verilmedi, ardından hastaneye nakledildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine düzenlenen baskında bir Filistinli genç açılan ateş sonucu yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel ve tıbbi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Cenin'in güneyinde yer alan Kabatiye beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı gerçek mermiyle karnından ve uyluğundan vurulan bir Filistinli genç yaralandı ve bir süre askerler tarafından alıkonuldu.

İsrail askerlerinin ilk dakikalarda sağlık ekiplerinin yaralı genci tahliye etmesine izin vermediği, daha sonra hastaneye nakledilmesine müsaade ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, beldedeki askeri intikal sürerken İsrail askerlerinin etrafa ateş açarak yaralı gencin ailesinin yanına yaklaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı ve saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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