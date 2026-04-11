Cennet Mağarası 13 Yıl Sonra Su İle Doldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Silifke ilçesinde yetersiz yağışlar nedeniyle kuruyan doğa harikası Cennet Mağarası, 13 yıl sonra yeniden su ile doldu, gölet oluştu.

Türkiye'nin en önemli jeolojik oluşumlarından biri olan, Miyosen dönemine ait kireçtaşı tabakalarının binlerce yıllık aşınmasıyla oluşan, mitolojide Zeus ile Typhon'un savaşına ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet Mağarası, 13 yıl aradan sonra yeniden su ile buluştu.

'BİR KAYNAK PATLAMASI OLDU'

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Buraya 452 basamakla iniliyor. Tabanda büyük bir yer altı şelalesi ve su kaynağı var. 13 yıldır su kaynağı kaynamıyordu. Yağan yağmurlardan dolayı bu sene müthiş derecede bir kaynak patlaması oldu. Şu anda mağaramız, yarısına kadar su. Gelen ziyaretçilerimiz doğrudan gelip inerek buraları ziyaret edebilirler. 13 yıl önce kaynayan su, kurak dönem nedeniyle kayboldu. Şu andaki durumu; 13 yıl önceki kaynadığı kayaların altından yine aynı şekilde kaynamaya başladı" dedi. Öte yandan Mersin Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre; bu bölgeyi 2025 yılında 500 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Mersin, Kültür, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:38:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.