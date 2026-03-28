Cenneti'nin Ölümü Yalanlandı

İran basınında yer alan Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti'nin öldüğüne dair haberler yine İran basını tarafından yalanlandı.

İran basını, Cenneti'nin hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

İran'da 1992 yılından bu yana Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti'nin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İran resmi makamları ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ahmed Cenneti kimdir?

Ayetullah Ahmed Cenneti, 1926'da İsfahan'da doğdu.

Eğitimini ülkenin dini merkezi sayılan Kum kentinde tamamlayan Cenneti, 1964'te Kum'da kurulan Hakkani Medresesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Devrim lideri Humeyni'nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan itibaren siyasi faaliyetlere girişen Cenneti, bu faaliyetlerini devrim gerçekleşene kadar sürdürdü.

Muhafazakar bir din adamı olmasına rağmen oğlu Hüseyin, İran Devrimi yanlıları tarafından "Münafıklar" olarak adlandırılan "Halkın Mücahitleri Örgütü" üyesiydi.

1982'de rejime karşı ayaklanmaya katılan Cenneti'nin oğlu Hüseyin, Devrim Muhafızları tarafından öldürülmüştü.