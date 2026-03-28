Cenneti'nin Ölümü Yalanlandı - Son Dakika
28.03.2026 20:46
İran basını, Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ahmed Cenneti'nin ölüm iddialarını yalanladı.

İran'da 1992 yılından bu yana Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti'nin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İran resmi makamları ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ahmed Cenneti kimdir?

Ayetullah Ahmed Cenneti, 1926'da İsfahan'da doğdu.

Eğitimini ülkenin dini merkezi sayılan Kum kentinde tamamlayan Cenneti, 1964'te Kum'da kurulan Hakkani Medresesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Devrim lideri Humeyni'nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan itibaren siyasi faaliyetlere girişen Cenneti, bu faaliyetlerini devrim gerçekleşene kadar sürdürdü.

Muhafazakar bir din adamı olmasına rağmen oğlu Hüseyin, İran Devrimi yanlıları tarafından "Münafıklar" olarak adlandırılan "Halkın Mücahitleri Örgütü" üyesiydi.

1982'de rejime karşı ayaklanmaya katılan Cenneti'nin oğlu Hüseyin, Devrim Muhafızları tarafından öldürülmüştü.

