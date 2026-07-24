CENTCOM, 13. Saldırı Dalgasını Tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 13. saldırı dalgasının TSİ 04.00'te "başarıyla" tamamlandığı belirtilerek, İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehdidinin azaltılması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası su yolu (Hürmüz), İran Devrim Muhafızları Ordusunun son dönemdeki saldırılarına rağmen açıktır. ABD ordusunun desteğiyle ticari gemiler serbestçe boğazda hareket edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 50 bin ABD askerinin halihazırda Orta Doğu'da görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.