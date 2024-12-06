CEO'ya Maskeli Saldırı

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NEW YORK, 6 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden birinin CEO'sunu izleyip öldüren maskeli saldırganın, üzerinde "reddet", "savun" ve "azlet" kelimeleri kazınmış mermiler kullandığı belirlendi.

50 yaşında olan UnitedHealtcare CEO'su Brian Thompson, çarşamba günü şafak vaktinde şirketin yıllık yatırımcı konferansına katılmak için New York'un Manhattan bölgesindeki Hilton oteline doğru yürürken düzenlenen bir pusuda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Associated Press'in bir kolluk yetkilisine dayandırdığı haberine göre mermilerin üzerindeki kelimeler, sigorta şirketlerinin tazminat ödememek için kullandığı stratejilere gönderme yapıyor olabilir.

New York Polis Departmanı Başmüfettişi Joseph Kenny, daha önce yaptığı açıklamada inceleme memurları tarafından otelin dışında birkaç adet 9 milimetrelik kovan, saldırganın kaçtığı sokak arasındaysa bir cep telefonu bulunduğunu bildirdi.

Haberde "kentin o bölümünde bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerasının bazılarının, cinayet anını ve saldırganın cinayet öncesi ve sonrasındaki hareketlerini yakaladığı" ifade edildi. Ayrıca güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden toplanan kanıtlara göre "saldırganın ateşli silahlı eğitimi almış olduğu ya da belli düzeyde silah deneyimine sahip olduğu ve silaha susturucu takılı olduğu" belirtildi.

Polis yetkilisinin, şüpheli tarafından atılmış olabileceği düşünülen bir su şişesi de dahil olmak üzere olay yeri yakınlarında bulunan eşyalar üzerinde DNA ve parmak izi incelemelerinin yapıldığı şeklinde sözlerine de yer verildi.