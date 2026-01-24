Cep Herkülü Bornova Pınarbaşı'nda Ölümsüzleşti

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından yenilenen Pınar Caddesi'nde, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun doğum gününde heykelinin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende, Süleymanoğlu'nun yalnızca sporcu kimliğiyle değil, Bulgaristan Türklerinin sesi ve simgesi olarak taşıdığı tarihsel rol vurgulandı. Başkan Ömer Eşki, heykelin Naim Süleymanoğlu'nun büyük yüreğini ve Türk dünyası için anlamını simgelediğini ifade etti.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, doğum günü olan 23 Ocak'ta Bornova Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Pınar Caddesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Caddeye dikilen Naim Süleymanoğlu heykelinin açılışı, yoğun katılımla ve duygusal anlarla gerçekleşti.

Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Bulgaristan'da Türklerin maruz kaldığı zulümler, Naim Süleymanoğlu'nun kendi sesinden dinletilerek katılımcılara aktarıldı. Rekorlarla dolu spor hayatı ve taşıdığı tarihsel sorumluluk bir kez daha hatırlandı.

Hasan Öztürk: "Naim, sadece bir sporcu değil; Bulgaristan Türklerinin sesi ve meşalesidir"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuşmasında Naim Süleymanoğlu'nun tarihsel rolüne dikkati çekerek, "Naim'in doğduğu 23 Ocak'ta, onu yeniden Pınarbaşı'nda yaşatan bu anlamlı eseri kazandıran Bornova Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Naim'i sadece bir sporcu olarak tanımlamak yetmez. Dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sporcusu olmasının yanı sıra, Bulgaristan Türklerinin sesi ve meşalesi olmuştur. Balkan Türkleri yüzyıllar boyunca ağır bedeller ödeyerek bu toprakları savundu. Mustafa Kemal Atatürk de bir Balkanlıdır ve Cumhuriyet Halk Partisi, Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin devamıdır.Bir Balkanlı olarak, Atatürk'ün partisinde siyaset yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun 1984 sonrası Kapıkule'nin anahtarı olduğunu söyleyen Öztürk, "Bulgaristan'daki zulmün ve soykırımın tüm dünyaya duyurulmasında en önemli rolü üstlenmiştir. Bu heykel, sadece sportif başarıları değil, Bulgaristan Türklerinin yaşadıklarını anlatan bir hafıza mekanıdır. Bulgaristan Türkleri, Türk milletinin bölünmez bir parçasıdır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.

Ömer Eşki: "Bu heykel sadece bir sporcuya değil, kocaman bir yüreğe ait"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında hem Pınar Caddesi'nin dönüşüm sürecini hem de Naim Süleymanoğlu'nun simgesel gücünü şu sözlerle anlattı:

"Bizim için çok özel ve güzel bir gün. Yıllar önce Pınar Caddesi karanlık, yolu bozuk, kavşakları olmayan bir yerdi. Bugün ise düzenlenmiş, aydınlatılmış ve bir değerle taçlandırılmış bir caddeye dönüştü. Naim Süleymanoğlu'nun halteri kaldırırken yaşadığı o anı hepimiz biliriz. Ama ben hep şunu düşündüm: O halteri kaldırırken sadece sporcu gücü mü vardı, yoksa köy mezarlıklarında isimleri değiştirilen mezar taşları mı, annesinin adının zorla değiştirilmesi mi, 18 aylık Türkan bebeğin yaşadıkları mı aklındaydı?

Bir insanın kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldırabilmesi için sadece antrenman yetmez; koskocaman bir yürek gerekir. Bu nedenle heykeli gerçek ölçülerinde yaptık. Çünkü bizim hafızamızdaki Naim, yüreğiyle büyük bir adamdır. Naim Süleymanoğlu yalnızca Bulgaristan Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının ortak değeridir. Bu topraklar çok güzel. İzmir, Bornova, Pınarbaşı çok güzel. Bugün bu güzelliğe bir anlam daha eklendi."

Muharrem Süleymanoğlu: "Abim rekorları, sesini daha çok duyurmak için kırdı"

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, duygusal konuşmasında bir anıyı paylaştı:

"Bugün abimin doğum günü. Heykelinin açılışını bu özel günde yapmanız bizim için çok kıymetli. Seul Olimpiyatları sonrası bir basın toplantısında abime 'Neden bu kadar çok rekor kırdın?' diye soruluyor. Abim, 'Sesimi Türkiye'deki 56 milyona ve Bulgaristan'daki 2 milyon soydaşımıza duyurmak istedim' diyor. Bir Bulgar gazeteci '2 milyon değil, 1 milyon' diye itiraz edince, abim sadece 'Evet… Düne kadar hiç yoktuk, en azından birimizi kabul ettiniz' cevabını veriyor. İşte Naim buydu."

Dernek başkanlarından ortak vurgu: "Naim Süleymanoğlu umut ve direnişin sembolüdür"

Törende söz alan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun yalnızca sportif başarılarıyla değil, Türk kimliğine sahip çıkma mücadelesiyle de hatırlanması gerektiğini vurguladı. Mutlu, Bulgaristan Türklerinin yıllar boyunca isimlerini, dillerini ve inançlarını korumak için büyük bedeller ödediğini belirterek, "Adımız, dinimiz ve bayrağımız kimliğimizdir. Balkanlarda bunları yaşatmak zorundayız. Naim Süleymanoğlu bu mücadelenin en güçlü sembollerinden biridir" dedi. Yapılan heykelin ölçüleriyle de anlamlı olduğunu ifade eden Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun her zaman "küçük ama büyük adam" olarak anıldığını söyledi.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy ise Naim Süleymanoğlu'nun yaşadıklarının Balkan kökenli yurttaşların ortak hafızası olduğuna dikkat çekti. Süleymanoğlu'nun, küçük yaşına rağmen büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Nursoy, "O sadece halter kaldırmadı; mazlumların umudunu da omuzladı. Dünyanın en güçlü insanı olurken, Türk ve Müslüman toplumun sesi olmayı başardı" dedi. Türkiye'de gördüğü en büyük Naim Süleymanoğlu heykellerinden birinin Bornova'da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nursoy, efsane sporcunun asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

Muhtarlardan teşekkür

Kemalpaşa Muhtarı Mustafa Karadeniz ve Gürpınar Mahallesi Muhtarı Erkin Sarpkaya da konuşmalarında Naim Süleymanoğlu'nun Türk kimliği, direnişi ve umut olma misyonuna vurgu yaparak, hem bölgeye yapılan yatırım ve çalışmalar için Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Heykel alkışlarla açıldı

Konuşmaların ardından, Pınar Caddesi'nin Pınarbaşı merkezine uzanan kavşağında yer alan Naim Süleymanoğlu heykelinin açılışı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Alkışlar eşliğinde açılan heykel, Bornova'nın yeni simgelerinden biri oldu.