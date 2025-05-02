Ceramane'de Güvenlik Güçleri Kontrol Noktası Kurdu - Son Dakika
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Ceramane'de Güvenlik Güçleri Kontrol Noktası Kurdu

Şam'da Dürzilerin yoğun yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde güvenlik güçleri kontrol noktaları kurdu.

02.05.2025 05:15
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Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri, başkent Şam'da Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı ve son günlerde çatışmalara sahne olan Ceramane Mahallesi'nin girişlerindeki kontrol noktalarına konuşlandı.

Şam'daki Ceramane Mahallesi'nin önde gelenleriyle varılan anlaşma gereği hükümete bağlı güvenlik güçleri, gece saatlerinde mahalleye hareket etti.

Yaklaşık 2 saat beklemenin ardından konvoy halinde hareket eden güvenlik güçleri mahallenin ana girişlerine unsurlarını yerleştirdi.

Başkent Şam'a yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, Dürzilerin yoğun yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde 30 Nisan'da bazı Dürzi silahlı gruplarıyla hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise Mayıs'ta akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceramane'de Güvenlik Güçleri Kontrol Noktası Kurdu - Son Dakika

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