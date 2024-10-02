Cerbe Adası'nda Kaçak Göçmen Teknesi Battı

Güncel

TUNUS, 2 Ekim (Xinhua) -- Tunus'un güneydoğusundaki Cerbe Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Afrika Haber Ajansı'nın (TAP) Salı günü bildirdiğine göre Tunus sahil güvenlik, sivil savunma ve donanma birimleri, Pazartesi ile Salı günleri arasında 16 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cebabli, Pazartesi günü yaptığı açıklamada aynı gün saat 05.15 sularında denize açılan teknedeki göçmenlerin çoğunun Tunus vatandaşı olduğunu, aralarında üç bebeğin ve iki yabancı göçmenin de bulunduğunu söyledi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.