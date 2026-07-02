Çerçeve Yasa Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerçeve Yasa Beklentisi

02.07.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Meclis tatil olmadan çerçeve yasayı çıkarmak istiyor; PKK'nın silah bırakması şart.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Süreçle ilgili yasanın TBMM bu ay sonunda tatile girmeden çıkarılması beklentilerine ilişkin tartışmalar devam ederken, çerçeve yasada yer alacak başlıklar da ortaya çıkıyor. "Bizim kanunumuz hazır" diyen AK Partili yetkililer, "Biz Meclis kapanmadan bu işi bitirmek istiyoruz. Sadece bizim dememizle olacak iş değil. Karşı tarafın bir-iki büyük adım daha atması gerekiyor. Onlar atmıyor. Büyük mağaraları, büyük silahları teslim etmeleri gerekiyor. Teslim etsinler ertesi gün buradan kanun çıkar. Büyük mağaraları, büyük silahları bırakacaklar. Kandil'e bayrak dikilmedikten sonra bunun bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin bu ay sonuna doğru tatile girmesi öngörülürken, çerçeve yasanın tatilden önce çıkarılmasına yönelik tartışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunda da yer alan "müstakil geçici kanun"un hazır olduğunu belirten AK Partili yetkililer, terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin sahada ilerleme sağlandığını ancak bunun beklenen düzeyde olmadığını vurguladı.

"KANDİL'E BAYRAK DİKİLMEDİKTEN SONRA ANLAMI YOK"

Güvenlik güçlerinin tespitle ilgili çalışmalarını sahada sürdürdüğü belirtilirken, atılması beklenen adımların Kandil ve çevresindeki bölgeyle ilgili olduğu belirtiliyor. Yetkililer, "Biz Meclis kapanmadan bu işi bitirmek istiyoruz ama sadece bizim dememizle olacak iş değil. Karşı tarafın bir-iki büyük adım daha atması gerekiyor. Onları atmıyor. Büyük mağaraları, büyük silahları teslim etmezlerse olmaz. Bizim kanunumuz hazır. Teslim etsinler ertesi gün buradan kanun çıkar. Büyük mağaraları, büyük silahları bırakacaklar. Kandil'e bayrak dikilmedikten sonra bunun bir anlamı yok" diye konuştu.

"Müstakil geçici çerçeve yasa"nın, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan tüm partilerin üzerinde mutabakat sağlayacağı bir metin olması öngörülüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da kendi ekibiyle bu konuda çalıştığı belirtilirken, çerçeve yasaya ilişkin teklifin AK Parti tarafından ya da tüm partilerin imzasının yer alacağı bir teklif olması hedefleniyor."

Öngörülen "çerçeve yasa" düzenlemesine göre, sadece terör örgütü PKK'yı kapsayan "feshedilen örgüt" tanımlaması yapılacak ve bu tanım doğrultusunda, yedi-sekiz başlık altında örgütün tepe, orta ve alt kademelerindeki yöneticileri, suça karışmamış örgüt üyeleri; suça karışmamış ama yardım yataklık yapmış örgüt üyeleri; suça karışmış örgüt üyeleri, suça karışmış hafif eylemi olan veya suça karışmış ağır eylemi olan örgüt üyeleri gibi suçluluk durumlarına göre tasnif edilecek.

Kanun metninde herhangi bir "özel ya da genel af" veya bu algıyı yaratacak bir hüküm yer almayacak. Türk hukuk sisteminde "Umut hakkı" olmadığını belirten yetkililer, şu aşamada bu konuda çerçeve yasada bir düzenleme bulunmadığını söyledi.

Suç karşılıkları nedeniyle örgütün tepe yöneticilerinin Türkiye dışında başka ülkelere gitmeleri öngörülüyor. Böylece Türkiye'ye dönmedikleri için "feshedilen örgüt" tanımlaması nedeniyle ortada herhangi bir örgüt de kalmadığı için cezai kovuşturmaya tabi olmayacaklar, ancak Türkiye aleyhinde örgütlenmeye girip girmedikleri veya Türkiye aleyhinde faaliyette bulunup bulunmadıkları da takip edilecek.

Türkiye'ye dönecek örgüt üyeleri de işledikleri suçlara göre yürürlükteki ceza hukuku kapsamında yargılanacak. Bu aşamada "denetimli serbestlik, şartla salıverme, adli kontrol" gibi infaz uygulamaları devreye girecek. Ceza indirim oranlarının ne olacağı konusunda çalışma yapılacak, bu konuda henüz netlik bulunmuyor. Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan örgüt üyeleri için de bu kapsamda düzenleme yapılacak. Sadece örgüt üyesi olanlar çerçeve yasa çıktıktan sonra salıverilecek.

TOPLUMLA UYUM PROGRAMLARI HAZIRLANACAK

Cezasını tamamlayan örgüt üyelerinin tüm bu aşamalardan sonra toplumla uyumlarının sağlanması için rehabilitasyona yönelik programlar öngörülüyor. Bu konuda da çerçevede yasada hüküm yer alacağı belirtiliyor. Bu aşamada devreye üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, okulların, çeşitli platformların sokularak uyum programları yürütmeleri hedefleniyor.

Çerçeve yasa geçici olacağı için belirli bir süreyi kapsayacak ve belirlenen tarihlerden sonrasında yürürlükten kalkmış olacak. Bu sürenin ne kadar olacağı da müzakereler sırasında netleşecek.

TÜRKİYE'YE KAÇ KİŞİ DÖNECEK?

Yetkililer, İran'da yaklaşık 950,  Irak'ta bin civarında olmak üzere 6 bin civarında örgüt üyesi bulunduğunu, bunlardan Türkiye'ye dönmesi beklenenlerin sayısının 3-5 bin civarında olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Güvenlik, Güncel, Tatil, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerçeve Yasa Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
12:13
MSB’den Bahçeli’nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
MSB'den Bahçeli'nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
11:54
Tartışma yaratan atama Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:46:57. #7.12#
SON DAKİKA: Çerçeve Yasa Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.