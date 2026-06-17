Çerçeve Yasa İçin Görüşmeler Sürüyor - Son Dakika
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Çerçeve Yasa İçin Görüşmeler Sürüyor

17.06.2026 10:11
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İmralı Heyeti ve DEM Parti, çerçeve yasasının TBMM'den geçmesi için görüşmelere devam ediyor.

(TBMM) -Haber: Emine DALFİDAN

Süreçle ilgili "çerçeve yasa"nın TBMM temmuz ayında tatile girmeden çıkarılması amacıyla İmralı Heyeti'nin ilgili taraflara ziyaretlerini sürdürmesi, DEM Parti'nin de diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulunması planlanıyor. AK Partili yetkililer ise sahada silah bırakmanın varlığını güçlendirecek istenen düzeyde bir ilerleme olmadığını belirterek, "Tatmin edici ilerleme sağlansın çok kısa sürede yasal düzenleme yapılır" açıklamasında bulundu.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını şubat ayında tamamlamasının ardından yayımlanan ortak raporda öngörülen "çerçeve yasa"nın TBMM tatile girmeden çıkarılması için İmralı Heyeti ile DEM Parti harekete geçti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti, görüşmenin ardından "Çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik" açıklaması yaptı. İmralı Heyeti'nin bu kapsamda ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

SEZAİ TEMELLİ: "PERŞEMBE GÜNÜ MYK'DA PLANLAMA YAPACAĞIZ"

Öte yandan, DEM Parti'nin de TBMM tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkarılması amacıyla turlara çıkması planlanıyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Temmuz ayı içinde bu yasanın gelmesi en büyük amacımız. Heyetimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz de parti olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Sadece Meclis'te değil bütün kamuoyunun beklentisi bu yönde. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra da biz parti olarak bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürdük, hiç bırakmadık. Temmuzda yani Meclis tatile girmeden önce bu yasanın gelmesi konusunda çok ısrarcıyız ve çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli, parti olarak da sivil toplum örgütleri başta olmak üzere kurum, kuruluşlar ve diğer partilerle görüşmeler planlandığını belirterek, "Perşembe günü MYK toplantımız var. Parti olarak MYK'da bir planlama yapacağız. Yoğun bir faaliyet sürdürüyoruz, bu konuda herkesin harekete geçmesini talep ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyetin 2. Yüzyılı Konferansı yapıldı. Orada da birçok kişi, birçok çevre toplumun bu konuda inisiyatif alması gerektiğini dile getirdi" şeklinde konuştu.

AK PARTİ: "KAMPLAR VE MAĞARALAR BOŞALTILMADI"

Öte yandan AK Partili yetkililer, sahada silah bırakmanın varlığını güçlendirecek istenen düzeyde ilerleme olmadığını bildirdi. Terör örgütü hakimiyetindeki mağaralar ve kampların boşaltılması gerektiğini ancak birkaçı dışında bunun gerçekleşmediğini aktaran AK Partili yetkililer, "Ancak güçlü ve kalıcı mahiyette bir ilerleme yok" ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yayımladığı ortak raporda yasal düzenlemeler için "sahada silah bırakıldığının güvenlik birimlerince teyit ve tespitinin kritik eşik" olarak vurgulandığına işaret eden AK Partililer, "Tatmin edici düzeyde ilerleme sağlansın çok kısa sürede yasal düzenleme yapılır" açıklamasında bulundu.

AK Partili yetkililer, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın  bu süreçteki etkinliğini artırmak amacıyla İmralı'da farklı kişi, kurum ve çevrelerle daha kolay görüşebilmesini sağlayacak idari düzenlemeler yapılmasının önünde bir engel olmadığını, buna mevzuatın izin verdiğini ifade ederek, "Bunu olumlu da buluyoruz, olabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İmralı Heyeti, Sivil Toplum, DEM Parti, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

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