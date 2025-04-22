Çerçioğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Çocuklarımıza Aydınlık Yarınlar İnşa Edeceğiz

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın zafer tacı olan TBMM'nin kuruluşunu gelecek nesillere, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Çocuklarımız için aydınlık yarınlar inşa etmek de bizlerin başlıca sorumluluğudur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 105 yıl önce 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ile Gazi meclisimizin temel taşlarını atmıştır. Milletimizin bağımsızlığının ve özgürlüğünün timsali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, savaş meydanlarında verilen mücadelenin zaferle taçlandırılmış halidir.

Cumhuriyetimizin temel taşlarını döşeyen, içerisinden çıkardığı kahramanlar ile ülkemizi bugünlere taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güvencesi, kurucu değerlerimizin koruyucusudur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın zafer tacı olan TBMM'nin kuruluşunu gelecek nesillere, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Çocuklarımız için aydınlık yarınlar inşa etmek de bizlerin başlıca sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda yer alan ve bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum."