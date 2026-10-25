Cerit, Babaeski'de sağlık yöneticileriyle birinci basamak yatırımlarını değerlendirdi

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit başkanlığında ilçe sağlık yöneticileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık yatırımları ve ilçe müdürlüklerinin çalışmaları ele alındı.

Cerit, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Yeni hizmet binalarımız ve güçlenen altyapımızla il genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini daha etkin ve ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Tüm ilçelerimizde koordinasyon içerisinde çalışarak sağlık hizmetlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Tabip Odasından Belediye Başkanı Derya Bulut'a ziyaret

Kırklareli Tabip Odası yönetimi, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Çoban, Genel Sekreter Dr. Hasan Onat, Muhasip Üye Dr. Recep Atilla Aydoğdu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Teoman Durukan ve Dr. Ahmet Hamdi Kocaman yer aldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretleri için Tabip Odası heyetine teşekkür etti.