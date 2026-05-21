Çerkes Soykırımı'nın 162. Yılı Anma Yürüyüşü

21.05.2026 23:00
KAYSERİ'de, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılında atlı anma yürüyüşü yapıldı.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılında anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Ümit Harun Akkaya ile vatandaşlar katıldı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde eski Doğumevi kavşağında toplanan grup, Kadir Has Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü.

'ÇERKESLER DİLLERİNİ VE KÜLTÜRLERİNİ KAYBETME TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYADIR'

Kafkas Derneği Başkanı Ümit Harun Akkaya, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, "21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına sürgün edilmesinin Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının yıldönümüdür. 21 Mayıs Çarlık Rusya'sının politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve yaklaşık 100 yıl devam eden askeri harekatlara karşı gösterilen haklı direnişin varoluş ve adalet arayışımızın tarihidir. 21 Mayıs 1864'ün üzerinden tam 162 yıl geçmesine rağmen, biz Çerkeslerin yaşadığı tarihsel mağduriyetlerin sosyolojik etkileri günümüzde de devam etmektedir. Sürdürülen demografik ve sistemsel politikalar sonucu nüfus olarak azınlık durumuna düşen Çerkesler bugün kendi anayurtlarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidi ile karsı karşıyadır" dedi.

'TARİHSEL HAKSIZLIKLARIN TELAFİ EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Soykırımı ve sorumlularını kınadıklarını vurgulayan Dernek Başkanı Akkaya, "Kafkasya'da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, sözde güvenlik gerekçeleri ile soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tarihsel süreçte karşı karşıya kalınan inkar ve asimilasyon politikaları, Çerkeslerin kendi kimlikleri ile var olabilmelerinin önündeki en büyük engel olmuştur. Biz anavatanda ve diasporada yaşayan Çerkesler; asimilasyona karşı kültürel haklarımızın güvence altına alınmasını, kaybolmak üzere olan ana dilimizin yaşatılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılmasını, tarihsel haksızlıkların uluslararası hukuk normları çerçevesinde telafi edilmesini talep ediyoruz. 162 yıl önce sürgüne ve soykırıma uğramış bir milletin evlatları olarak, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu trajediyi ve sorumlularını tarih önünde kınıyoruz. Ecdadımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Dünya üzerinde başka hiçbir halkın bu denli büyük acılar yaşamamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Çerkes Soykırımı'nın 162. Yılı Anma Yürüyüşü - Son Dakika
