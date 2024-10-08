Çerkeş\'te Dünya Çocuk Günü Etkinliği

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Çerkeş'te çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Çerkeş Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Palyaço, maskot, sihirbazlık gibi çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte, çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Sosyal medya hesabından Dünya Çocuk Günü'nü kutlayan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Sevgili çocuklar sizler için ne yapsak az. Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında belediyemiz kültür merkezinde geleceğimizin teminatı yarınlarımızın umudu sevgili yavrularımızı çocuk etkinlikleri ile buluşturduk. Her birinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyor dünya çocuk gününüzü kutluyorum." ifadesini kullandı.