Çerkeş'te Otomobil-Traktör Çarpışması - Son Dakika
Çerkeş'te Otomobil-Traktör Çarpışması

15.09.2025 00:02
Çerkeş'te otomobil ve traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çerkeş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. (47) yönetimindeki 35 BUP 331 plakalı otomobil, M.Ö. (48) idaresindeki 18 KY 761 plakalı traktöre D-100 kara yolu Saçak Beldesi kavşağı mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan R.K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

