Çerkeş'te sürüklenen köpek tedavi altına alındı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bağlandığı traktörün arkasında kilometrelerce sürüklenerek götürülen köpek, Ankara'da bir klinikte tedaviye alındı. "Karam" adı verilen 2 yaşındaki köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilecek.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir sürücü D-100 kara yolunda traktörün arkasına boynundan zincirle bağladığı sahipsiz köpeği kilometrelerce çekerek sürükledi.

Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü, o anları görüntüleyerek, traktör sürücüsüne tepki gösterip, köpeğin boynundaki zincirin çözülmesini istedi.

Zincirinin çıkarılmasının ardından yaralı halde korkuyla alandan kaçan köpek, bölgedeki hayvanseverlerin alanda 2 gün yaptığı arama sonucu bulundu ve tedavisi için Ankara'ya nakledildi.

Hayvanseverlerin "Karam" adını verdiği köpeğin Ankara'da bulunan bir klinikteki tedavisi yaklaşık 1 haftadır sürüyor.

"Pati ve dizlerinde deri ile kas bütünlüğü bozulmuştu"

Köpeğin tedavi sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan veteriner hekim Bahri Terzi, Karam kendilerine ilk geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu anlattı.

Terzi, "Pati ve dizlerinde deri ile kas bütünlüğü bozulmuştu, çok uzun süre sürüklenmiş, aşınmalar kemiğe kadar inmişti. Ciddi doku kaybı olduğu için dikiş atamadık, bu yüzden açık yara tedavisine başladık. Tedavisinin ortalama 1 ay daha süreceğini tahmin ediyoruz. Tedavi sonrası yürümesi normale dönecektir ancak şu an çok ağrısı olduğu için yürümekte zorluk çekiyor." diye konuştu.

"Tedavisi bittikten sonra güzel bir yuva bulacağız"

Karam'ı tedavisinin ardından sahiplendireceklerini vurgulayan Terzi, şöyle devam etti:

"Tedavisi bittikten sonra ona güzel bir yuva bulacağız, bulana kadar da bizim himayemizde kalacak. Geldiğinde insanlara güvenini kaybetmişti, zaten yakalamaları 2 gün sürdü. Geldiğine göre şu an çok daha iyi, dokunmamıza, sevmemize izin veriyor, devam eden süreçte çok daha iyi olacağını düşünüyoruz."

"Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da çok kötü halde geldi"

Fizyoterapist Yağmur Denli de Karam'ın hikayesinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Maalesef ki hikayesi acıklı bir hikaye. Çekilen görüntüleri de gördükten sonra işin boyutunun farkına vardık. Traktörün arkasına bağlanmış, sürüklenerek o şekilde yolculuk yapıyor ama ne kadar süre öyle geçti bilmiyoruz. Bütün bacakları, eklemleri yara içerisindeydi, hatta kemikleri görülecek kadar kötüydü. Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da çok kötü bir halde geldi. İlk başta hiç iletişim kurmuyorduk, dokundurmuyordu bile çünkü çok korkuyor. Şimdi yeni yeni iletişim kurmaya başladık ama halen daha kuyruk salladığını görmedik. Önceliğimiz sağlığı, hayata tutunması. O arada da yavaş yavaş sosyalleştirip kalbini, ruhunu, onun yaşadığı travmaları da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi ufak ufak başladık, o bize güvendikçe biz birazcık daha bunun dozunu artıracağız. İnsanlara güvenebilir hale geldiğini, kuyruk salladığını göreceğiz."

"Elimizle besliyoruz ki her insanın kötü olmadığını bilsin"

Karam'ın lazer tedavi ile de yaralarına terapi uyguladıklarını bu şekilde iyileştirme süresini ve doku oluşumunu hızlandırdıklarını belirten Denli, "Bir yandan da aynı zamanda sosyalleştiriyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz, elimizle besliyoruz ki her insanın kötü olmadığını bilsin, bize yavaş yavaş kendini teslim etmeye başladı." dedi.

Denli, hayvanlara yönelik şiddetin son yıllarda arttığı görüşünü dile getirdi.

"Görüntüyü izlediğimde içimden bağıra bağıra ağlamak geldi"

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğünün kendisiyle iletişime geçtiğini ve Karam hakkında bilgi istediğini aktaran Denli, köpeğin sürüklenme görüntülerine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Görüntüyü izlediğimde içimden bağıra bağıra ağlamak geldi. İçim çok acıdı, bu duygunun bir tarifi yok, sadece onun hayatına dokunarak onun acısını paylaşmaya ve hafifletmeye çalışıyoruz. Halen bahsederken boğazım düğüm düğüm oluyor. Söyleyecek o kadar çok şey var ki aslında ve hiçbiri yeterli değil."