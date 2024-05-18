Çerkeş'te trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çerkeş'te trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Çerkeş\'te trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil önce tıra, ardından bariyere çarptı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlandı.

18.05.2024 12:43
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 18 KZ 133 plakalı otomobil, İstanbul- Samsun kara yolu Saçak Kavşağı mevkisinde önce tıra, ardından bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan S.U, H.E, T.G. ve Y.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkeş'te trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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