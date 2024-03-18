Çerkeş'te Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Açılışı Gerçekleştirildi

Çerkeş'te yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi.
Çerkeş Belediyesi tarafından 2023 yılında inşasına başlanan ve 1 yıl içerisinde tamamlanan havuzun açılışı için tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çerkeş Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteri sunuldu.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl inşaatına başladıkları havuzu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Tesiste günlük spor ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin yıldız yüzücüleri ve sporcularının yetişeceğini belirten Sopacı, "Yüzme sporunun Rıza Kayaalplerinin yetişeceğine inandığım bu tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisimiz sayesinde Çerkeş'te yüzme bilmeyen kimse kalmayacak. Bugün burada çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü izledikçe çok gururlandım ve mutlu oldum. Sevgili gençler, bizim bütün çalışmalarımız sizler için. Sizlere daha güzel, refah seviyesi yüksek, yaşamaktan keyif alacağınız bir Çerkeş inşa ediyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzumuz ilçemize, gençlerimize ve kıymetli hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Sopacı, tesisin yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti.
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