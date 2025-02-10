Çerkeş'te Yük Taşıma Kooperatifi Kuruldu

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Çerkeş'te "S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi" kurulduğu bildirildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki nakliyeci şoförlerin birlik, beraberlik ve uyum içerisinde işlerini sürdürmesi ve ilçenin ekonomisini diri tutmaları için yapılan istişareler sonucu "S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi"nin kurulmasına destek olduklarını belirtti.

Kooperatif Başkanı Cemal Gökdemir ve Kooperatif Üyesi Murat Kapucuoğlu ile bir araya gelerek kooperatife Çerkeş Organize Sanayi Bölgesine tır parkı alanı tahsis ettiklerini belirten Sopacı, "Gençlerimizin önünü açmak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Birlikte omuzlayarak Kooperatifi ve ilçemizi büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifinin ilçemize ve şoför arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.