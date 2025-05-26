Çerkezköy'de Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan B.Ş. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler V.Y. (17), A.V. (18) ve M.S.B. (21), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.