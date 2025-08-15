Çerkezköy'de Bina Düşmesi: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binanın 4. katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir apartmanın 4. katında oturan H.Ç. (32) evinin camından beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
