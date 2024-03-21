Çerkezköy\'de Hızlı Tren Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesi'nde Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları yöresel ürünlerini tanıttı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve halk oyunları gösterisi sundu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ise nevruz ateşi yakıldı ve geleneksel oyunlar oynandı.