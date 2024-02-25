Çerkezköy'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika
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Çerkezköy'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Çerkezköy\'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

25.02.2024 23:07  Güncelleme: 23:11
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde, Y.İ'nin kullandığı 34 FA 0163 plakalı otomobil, A.Z. idaresindeki 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan 15 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çerkezköy'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika
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