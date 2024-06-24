Çerkezköy\'de Otomobil Çarpışması: 1\'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
B.K'nin kullandığı 34 EM 8794 plakalı otomobil, Çerkezköy - Kapaklı kara yolu 1. Cadde'de S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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