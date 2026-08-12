Çerkezköy\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.Y. idaresindeki 34 KCV 725 plakalı hafif ticari araç, Cengiz Topel Caddesi'nde K.D. yönetimindeki 59 TG 474 plakalı hafif ticari araç ve H.A'nın kullandığı 34 LP 7985 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 KCV 725 plakalı hafif ticari araç takla attı.

Kazada sürücüler F.Y. ve H.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.