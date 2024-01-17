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Çerkezköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çerkezköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. olarak belirlendi.

Çerkezköy\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı
17.01.2024 - 08:53,
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adreslerdeki, E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çerkezköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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