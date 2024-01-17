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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Adreslerdeki, E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika