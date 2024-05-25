Çerkezköy'deki Otelde Hamile Kadın Doğum Yaptı - Son Dakika
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Çerkezköy'deki Otelde Hamile Kadın Doğum Yaptı

Çerkezköy\'deki Otelde Hamile Kadın Doğum Yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan hamile bir kadın, otelin girişinde aniden sancı tutarak doğum yaptı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla doğum gerçekleşen genç kadın ve bebeği, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25.05.2024 14:19
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir otelde konaklayan hamile kadın, aniden sancısı tutunca otelin girişinde doğum yaptı.

Gaziosman Paşa Mahallesi Güveniş Caddesi'ndeki bir otelde eşi ile konaklayan Suriye uyruklu R.J, otelden çıkarken sancılandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yardımıyla otelin girişinde doğum yapan genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi.

Anne ve bebeği daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy'deki Otelde Hamile Kadın Doğum Yaptı - Son Dakika

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