 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çerkezköy, Malkara ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy, Malkara ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, Malkara ve Çorlu ilçelerinde ise ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheliler gözaltına alındı. Çerkezköy'de yapılan aramada S.T, B.D, A.İ. ve Z.K. isimli şüpheliler yakalanırken, Malkara'da A.D. ve Çorlu'da ise Y.İ. gözaltına alındı.

Çerkezköy, Malkara ve Çorlu\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları
02.01.2024 - 11:20,
Abone Ol

Çerkezköy ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan S.T, B.D, A.İ. ve Z.K. gözaltına alındı.

Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D gözaltına alındı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Malkara, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy, Malkara ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları - Son Dakika


12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy, Malkara ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement