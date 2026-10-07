Çerkezköy OSB\'de 7 metre derinliğindeki su deposuna düşen işçi hastanede öldü

TEKİRDAĞ(AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatındaki su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden bir fabrikada çalışan Y.T. (36), fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.