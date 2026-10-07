Çerkezköy OSB\'de 7 metre derinliğindeki su deposuna düşen işçi hastanede öldü

Çerkezköy OSB'de 7 metre derinliğindeki su deposuna düşen işçi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy OSB 4. Cadde'de yapımı süren fabrikanın bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düşen işçi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçi, burada hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ(AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatındaki su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden bir fabrikada çalışan Y.T. (36), fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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