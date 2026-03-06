Çerkezköy OSB'de Derin Deşarj Toplantısı - Son Dakika
Çerkezköy OSB'de Derin Deşarj Toplantısı

06.03.2026 10:29
Derin Deşarj projesinin son durumu, Çerkezköy OSB'de gerçekleştirilen genel kurulda ele alındı.

Çerkezköy OSB'de Derin Deşarj Olağan Genel Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çerkezköy OSB'de düzenlenen toplantıda, Ergene Havzası Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilen Derin Deşarj projesinin son durumu görüşüldü.

Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Derin Deniz Deşarj A.Ş Genel Müdürü Murat Aktaş ve Çerkezköy OSB yetkilileri katıldı.

- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Milli sporcu Sinem Yıldız, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Yıldız, geçen ay Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Finallerinde, Badminton Milli Takımı ile Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Antrenör Hüseyin Mert ve milli sporcu Yıldız, Şahin'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Şahin, başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.

Ziyarette, NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı da yer aldı.

-Tekirdağ NKÜ'de staj tanıtım etkinliği yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyoteknoloji Topluluğu tarafından staj tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Biyoloji Bölümünde gerçekleştirilen etkinlikte, 4. sınıf öğrencileri, kendi deneyimlerini, staj sürecine hazırlanan alt sınıf öğrencileri ile paylaştı.

Öğrenciler, başvuru sürecinden mülakat aşamasına, iş ortamına uyumdan proje çalışmalarına kadar pek çok konuda önemli bilgiler aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ergene Havzası, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Çevre, OSB, Son Dakika

