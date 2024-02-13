Çerkezköy ve Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çerkezköy ve Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çerkezköy ve Kapaklı\'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fotoğraf ve telefon numaralarının paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı ve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, ikisi yabancı uyruklu olan 7 zanlı gözaltına alındı.

13.02.2024 18:09
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Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslere düzenlediği operasyonda ikisi yabancı uyruklu 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy ve Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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