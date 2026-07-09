Çermik'te Otomobil ve Belediye Otobüsü Çarpıştı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırsal Asmalı Mahallesi mevkisinde, dün öğle saatlerinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.