Çernobil\'de İHA Saldırısına Kınama

VİYANA, 8 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı. Grossi bu tür saldırıları "ateşle oynamak" diye nitelendirerek, asla yaşanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

UAEA'nın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgede bulunan Merkezi Kullanılmış Yakıt Depolama Tesisi'ni hedef alan İHA saldırısı konusunda Ukrayna'nın kendilerine bilgi verdiği belirtildi. Sahadaki UAEA uzmanlarına göre tesisteki radyasyonun normal seviyelerde olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, UAEA ekibinin saldırının etkileriyle ilgili incelemesinde tesisin yakıt kabul binasının bir bölümünde ciddi düzeyde yapısal hasar tespit edildi. Ajansın güvenlik ofisi de saldırıda hasar gördü.

Saldırıyı "son derece endişe verici" diye nitelendiren Grossi, bunun nükleer güvenlik açısından kıl payı atlatılmış bir tehlike olduğunu belirtti.

Grossi, "Büyük miktarda nükleer malzemenin bulunduğu bir tesise saldırmak ateşle oynamaktır ve böyle saldırılar asla gerçekleşmemelidir" dedi.

Kiev'in yaklaşık 110 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri yaşanmış ve santrali çevreleyen 30 kilometrelik alan, kazanın ardından özel bölge ilan edilmişti.