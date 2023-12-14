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Cerrahi maske takan şüpheli kuyumcudan altın çaldı - Son Dakika
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Cerrahi maske takan şüpheli kuyumcudan altın çaldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takan bir şüpheli, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çaldı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cerrahi maske takan şüpheli kuyumcudan altın çaldı
14.12.2023 - 14:17,
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalan şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesindeki bir kuyumcuya giren, cerrahi maskeli A.K. (28), bilezik ve külçe altınlara bakmak istedi. Bu sırada A.K., bakması için tezgaha konulan altınları alıp kaçtı. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını izleyip, şüphelinin Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. A.K., çaldığı 250 gram altınla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cerrahi maske takan şüpheli kuyumcudan altın çaldı - Son Dakika
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