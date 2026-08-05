Çeşme Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bota ilişkin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çeşme Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?