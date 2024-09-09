İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

İzmir\'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “9 Eylül 1922, yalnızca İzmir’in Kurtuluşu’nun değil aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı tarih. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum” dedi.

09.09.2024 13:52  Güncelleme: 15:13
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "9 Eylül 1922, yalnızca İzmir'in Kurtuluşu'nun değil aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı tarih. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Denizli, mesajında şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'un 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılması ile kesin zaferle sonuçlandığı gün bugün. Güzel İzmir'in, 102 yıl önce, 3 yıl 4 ay 24 gün süren düşman işgalinden kurtarıldığı yeniden doğduğu gün; kurtuluşun ve kuruluşun günü. 9 Eylül 1922, yalnızca İzmir'in Kurtuluşu'nun değil; aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı tarih. İzmir, o gün özgürlüğüne kavuşurken, tüm Anadolu'nun umutlarını da yeniden yeşertti.

Bugün Çeşme'mizde, güzel İzmir'imizin her köşesinde bu onurlu mücadelenin kahramanlarını saygıyla anıyor, onların bize bıraktığı emaneti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, bu topraklar uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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