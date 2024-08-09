Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, özel gereksinimli çocuklarla tohum etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, özel gereksinimli çocuklarla tohum etkinliğinde buluştu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yerel Tohum Merkezi'nde özel gereksinimli çocuk ve gençler ile bir araya gelerek, tohum ayıklama ve ekme etkinliğine katıldı. Başkan Denizli, 'Tohumlar geleceğimizin sembolleridir. Sizlerin elleri ile dikilen her bir tohum, sevgiyle büyüyüp filizlenecek ve bize daha güzel yarınlar sunacaktır' dedi.

09.08.2024 16:11  Güncelleme: 18:52
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yerel Tohum Merkezi'nde özel gereksinimli çocuk ve gençler ile bir araya gelerek, tohum ayıklama ve ekme etkinliğine katıldı. Başkan Denizli, "Tohumlar geleceğimizin sembolleridir. Sizlerin elleri ile dikilen her bir tohum, sevgiyle büyüyüp filizlenecek ve bize daha güzel yarınlar sunacaktır" dedi.

Çeşme'de yaşayan özel gereksinimli çocuklar ve gençler, Ovacık'ta bulunan Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen tohum ayıklama ve ekme etkinliğine katıldı. Etkinliğe; Başkan Lal Denizli'nin yanı sıra Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şerif Vural ve Ziraat Mühendisi Sinem Tetik ve aileler katıldı.

İlçeli üreticilerden alınan atalık tohumların toplanarak familyasına göre sınıflandırıldığını ve numaralandırılarak tohum merkezinde kayıtları yapıldığını aktaran Ziraat Mühendisi Sinem Tetik; çocuklara ve gençlere, tohum, yerel tohum çeşitleri ve özellikleri konularında hakkında bilgi verdi. Sebze çeşitleri, tıbbi aromatik bitkiler, yerel çiçekler, asma çeşitleri, tahıl ve yem bitkileri olma üzere 86 çeşit ata tohumunun yer aldığı merkezde, çocuklar ve gençler fasulye ayıkladı. Çıkardıkları tohumları her katılımcı kendilerine ait saksılara ekti. Tohum ayıklama ve ekme etkinliğinin ardından fide üretimi amacı ile kurulan 300 metrekare serayı gezen misafirler bahçe ziyareti ile ürünleri tanıma, mahsulleri bitki üzerinde görme fırsatı buldu. Tohum Merkezi binasını da gezen özel gereksinimli çocuklar ve gençler, burada tohum depolama hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe katılan Başkan Denizli, "Tohumlar geleceğimizin sembolleridir. Hep birlikte, tohumları toprağa emanet ederek doğayla bağ kuruyoruz. Sizlerin elleri ile dikilen her bir tohum, sevgiyle büyüyüp filizlenecek ve bize daha güzel yarınlar sunacaktır. Birlikte doğanın ve toprağın gücünü keşfediyor, geleceğimizi şekillendiriyoruz" diye konuştu.

Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nden her yıl nisan ayında 50 bin adet fide üretilip üreticilere ücretsiz dağıtımı yapılıyor. Başkan Denizli, gelecek yıl bu miktarı katlayarak artıracaklarını, üreticilere sağlanan tohum ve fide desteği ile yerel ekonomiye ve çiftçiye desteklediklerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Etkinlik, üretilen yerel değeri Ovacık kavunu ve dondurma ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, özel gereksinimli çocuklarla tohum etkinliğinde buluştu - Son Dakika

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