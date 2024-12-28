Çeşme Belediye Başkanı, Park ve Bahçeler Personeli ile Yılbaşı Kahvaltısında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı, Park ve Bahçeler Personeli ile Yılbaşı Kahvaltısında Bir Araya Geldi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye personeli ile gerçekleştirilen yılbaşı kahvaltısında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti ve 2025 yılı için sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

28.12.2024 12:26  Güncelleme: 13:17
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(İZMİR) - Yeni yıl öncesi belediye personeli ile bir araya gelen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaptıkları çalışmalardan ötürü Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir 2025 yılı diledi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü garajında, yeni yıl öncesi düzenlenen kahvaltıda müdürlük personeli ile bir araya geldi. Programa, Başkan Denizli'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli katıldı.

İlçedeki parkları, bahçeleri ve yeşil alanları özenle düzenleyen, peyzaj çalışmalarından çevre temizliğine kadar büyük bir özveri ile görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına yeni yıl dileklerini ileten Başkan Denizli, "Burada yaptığınız bütün çalışmalar sokakta bize tebessüm olarak teşekkür olarak geri dönüyor. Diktiğiniz ağaçlar, çiçekler, temizliğini yaptığınız otlar Çeşme'mizin daha güzel daha yeşil bir kent olması için. Emekleriniz çok kıymetli. 2025 yılının ailenize, sizlere sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seneler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı, Park ve Bahçeler Personeli ile Yılbaşı Kahvaltısında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı, Park ve Bahçeler Personeli ile Yılbaşı Kahvaltısında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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