Çeşme Belediye Başkanı, Park ve Bahçeler Personeli ile Yılbaşı Kahvaltısında Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Yeni yıl öncesi belediye personeli ile bir araya gelen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaptıkları çalışmalardan ötürü Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir 2025 yılı diledi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü garajında, yeni yıl öncesi düzenlenen kahvaltıda müdürlük personeli ile bir araya geldi. Programa, Başkan Denizli'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli katıldı.

İlçedeki parkları, bahçeleri ve yeşil alanları özenle düzenleyen, peyzaj çalışmalarından çevre temizliğine kadar büyük bir özveri ile görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına yeni yıl dileklerini ileten Başkan Denizli, "Burada yaptığınız bütün çalışmalar sokakta bize tebessüm olarak teşekkür olarak geri dönüyor. Diktiğiniz ağaçlar, çiçekler, temizliğini yaptığınız otlar Çeşme'mizin daha güzel daha yeşil bir kent olması için. Emekleriniz çok kıymetli. 2025 yılının ailenize, sizlere sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seneler diliyorum" şeklinde konuştu.