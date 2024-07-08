Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Açıldı

Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Lal Denizli, gençlerin gelişiminde sporun önemine vurgu yaparak, uluslararası başarılarda yetişen sporcuların varlığının Çeşme'nin potansiyelini gösterdiğini belirtti.

08.07.2024 17:06  Güncelleme: 18:43
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları açılışında konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bizim hem kulübümüzün sporcusu olan hem de kulübümüzde yetişmiş olup bugün ay yıldızlı bayrağı dünyada temsil eden sporcularımız var. Bu nedenle gençlerin gelişiminde sporun yeri, özellikle uluslararası başarılarda sporun ne kadar kıymetli olduğunu ve Çeşme'mizdeki gençlerin ve çocukların bu potansiyele sahip olduğunun en büyük göstergesi bu sporcuların varlığıdır" dedi.

Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları'nın açılışına ilçe Kaymakamı Sayın Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Lal Denizli, Belediyespor Kulübü Başkanı Faik Çağlayık ve kulüp yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Belediye Başkanı Lal Denizli, açılışta şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin sanat ve spordan geçtiğinin neredeyse gittiğim her yerde altını çiziyorum. Özellikle dün çok büyük bir mutluluk yaşadık. Çünkü uluslararası bir turnuva olan Çeşme Open Satranç Turnuvası'nda Çeşme'mizin kıymetli genci Alparslan Işık şampiyon oldu ve 22 ülkeden dereceli ve unvanlı sporculara karşı yarıştığı bu turnuvadan alnının akıyla başarıya ulaştı. Bizim hem kulübümüzün sporcusu olan hem de kulübümüzde yetişmiş olup bugün ay yıldızlı bayrağı dünyada temsil eden sporcularımız var. Bu nedenle gençlerin gelişiminde sporun yeri, özellikle uluslararası başarılarda sporun ne kadar kıymetli olduğunu ve Çeşme'mizdeki gençlerin ve çocukların bu potansiyele sahip olduğunun en büyük göstergesi bu sporcuların varlığıdır. Çocuklarımızın sağlıklı ve sosyal gelişimi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Sanat, kültür ve spor, çocukların sağlıklı steril ortamlarda yetişmesinin en büyük teminatı. O nedenle siz kıymetli velilerimize, bizlere güvenip bu yaz için yeniden çocuklarınızı bizlere emanet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğlence ve etkinlik dolu çok güzel bir yaz geçirmesini diliyoruz."

Kaymakam Mehmet Maraşlı da yaptığı konuşmada, "Çok güzel bir yaza merhaba dedik. Okullarımız kapandı, çocuklarımız şimdi Belediye'mizin Çeşme Belediyespor Kulübü'nün açmış olduğu spor kulüplerine başlayacaklar. Çünkü sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur anlayışıyla artık öğrencilerimiz yazlarını dolu dolu ve obeziteden uzak ve ekran bağımlılığından kurtarmak amacıyla bu etkinliklerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Belediyemize, spor kulübümüze ve Gençlik Spor Müdürlüğü'müze emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi. Maraşlı, kitap okumanın da önemine dikkat çekerek, çocuklara sporun yanı sıra antrenman aralarında da mutlaka kitap okumaya zaman ayırmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Mehmet Maraşlı ve Başkan Denizli, öğrencilere formalarını dağıttı.

Yaz Spor Okulları'nda 7-12 yaş arası çocuklar, 14 farklı branşta 8 hafta süresince eğitim alacak. Eğitimler, maksimum 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek. Çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, satranç, tenis, zumba, aerobik, pilates, jimnastik, yelken, kano, rüzgar sörfü; özel gereksinimi olan bireyler için genel spor ve tekvando eğitimleri verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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